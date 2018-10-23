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В Антарктиде обнаружен идеально прямоугольный айсберг

Ученые NASA в рамках операции IceBridge сфотографировали у берегов Антарктиды ледяную глыбу правильной прямоугольной формы.

Этот айсберг откололся от разрушающегося шельфа Ларсена С на Антарктическом полуострове, сообщает Science Alert.

Среди хаотического беспорядка плавающего льда, этот айсберг выглядит совершенно прямоугольным, как будто он был намеренно отрезан. Тем не менее, эта ледяная глыба – не дело рук человека. Этот айсберг естественного происхождения.

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Этот айсберг не был измерен, и трудно оценить его размер только по фотографии. Вероятно, его диагональ составляет более 1,5 км. При этом мы видим только 10% его объема, остальная часть скрыта под водой.

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