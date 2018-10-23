Ученые NASA в рамках операции IceBridge сфотографировали у берегов Антарктиды ледяную глыбу правильной прямоугольной формы.

Этот айсберг откололся от разрушающегося шельфа Ларсена С на Антарктическом полуострове, сообщает Science Alert.

From yesterday’s #IceBridge flight: A tabular iceberg can be seen on the right, floating among sea ice just off of the Larsen C ice shelf. The iceberg’s sharp angles and flat surface indicate that it probably recently calved from the ice shelf. pic.twitter.com/XhgTrf642Z — NASA ICE (@NASA_ICE) 17 октября 2018 г.

Среди хаотического беспорядка плавающего льда, этот айсберг выглядит совершенно прямоугольным, как будто он был намеренно отрезан. Тем не менее, эта ледяная глыба – не дело рук человека. Этот айсберг естественного происхождения.

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Этот айсберг не был измерен, и трудно оценить его размер только по фотографии. Вероятно, его диагональ составляет более 1,5 км. При этом мы видим только 10% его объема, остальная часть скрыта под водой.