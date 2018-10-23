Решение президента США Дональда Трампа выйти из соглашения о ликвидации ракет малой и средней дальности может поставить Европу под прицел России.

И решение выйти из соглашения о ликвидации ракет малой и средней дальности, которую Америка подписала еще с СССР в 1987 году, стало очередной проверкой на прочность, пишет немецкое бизнес-издание Handelsblatt.

Отмечается, что после этого значительно вырастет угроза для европейцев, ведь расторжение соглашения закончится безудержным процессом обновления арсеналов.

Россия может нацелить свое оружие на европейские страны. Кроме того, риск не ограничится только ракетами средней дальности.

Расторжение соглашения времен Холодной войны может иметь эффект домино и привести к провалу других договоренностей о разоружении.

Читайте: Есть обоснованные подозрения, что РФ завезла ядерное оружие в Крым – Климкин

В контексте безопасности в Европе горьким кажется еще и тот факт, что в Кремле сидит правитель, который играет мышцами так же, как и Трамп. Владимир Путин уже ставил договор о ракетах малой и средней дальности под сомнение. Но Москва хотя бы формально имела обязательства.

Лишь на прошлой неделе Путин публично рассуждал о ядерной войне и о том, что “россияне попадут в рай”, а их оппоненты “просто сдохнут, потому что у них не будет времени покаяться в грехах”.

Глава российского государства принимает военную риторику, присущую обычно исламским террористам, когда говорит о чувствительных вопросах, это не успокаивает соседей.

Напомним, Дональд Трамп пригрозил РФ и Китаю ядерным арсеналом.

Фото: Aleksandr Gerasimov/Dreamstime.com