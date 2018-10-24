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Хакерская атака на WADA: в Швейцарии задержали двух россиян

В Швейцарии задержали двух граждан РФ по подозрению в планировании атаки в лабораторию Всемирного антидопингового агентства (WADA).

По подозрению в планировании хакерской атаки на лабораторию Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Лозанне 23 октября задержали двух россиян, пишет SID.

Министерство юстиции Швейцарии дало разрешение на дальнейшее расследование дела.

Кроме лаборатории WADA, два вероятных хакера планировали атаки на ряд других учреждений.
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К слову, месяц назад исполнительный комитет WADA обновил в правах Российское антидопинговое агентство, которое с ноября в 2015 года было лишено аккредитации после информации об употреблении российскими спортсменами допинга.

Однако возобновление сопровождалось жесткими условиями и четкими сроками, в которые WADA может получить доступ к лабораторным данным и образцам проб в московской лаборатории.

Фото: Pixabay

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