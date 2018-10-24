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Посылки с бомбами в США – реакция Трампа

Президент США Дональд Трамп после массовой рассылки по почте пакетов со взрывными устройствами сказал, что безопасность американского народа имеет наивысший приоритет.

Такое заявление Трамп сделал на брифинге, видео которого выложил в своем Twitter.

– Безопасность американского народа является моим наивысшим приоритетом. Я только что завершил брифинг с ФБР, Министерством юстиции, Министерством внутренней безопасности и Секретной службы США, – сказал он.

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Трамп также отметил, что угрозам политического насилия или иного рода нет места в США, и пообещал, что все причастные к этим “отвратительным” инцидентам будут привлечены к ответственности.

Как сообщалось, в доме Хиллари и Билла Клинтонов нашли бомбу. Еще одна посылка с бомбой должна була поступить Бараку Обаме, но ее перехватили.

Ранее, 22 октября, аналогичное устройство нашли в почтовом ящике возле нью-йоркского дома миллиардера Джорджа Сороса.

Фото: Olivier Douliery – Pool/Getty Images

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