Президент США Дональд Трамп после массовой рассылки по почте пакетов со взрывными устройствами сказал, что безопасность американского народа имеет наивысший приоритет.

Такое заявление Трамп сделал на брифинге, видео которого выложил в своем Twitter.

– Безопасность американского народа является моим наивысшим приоритетом. Я только что завершил брифинг с ФБР, Министерством юстиции, Министерством внутренней безопасности и Секретной службы США, – сказал он.

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Трамп также отметил, что угрозам политического насилия или иного рода нет места в США, и пообещал, что все причастные к этим “отвратительным” инцидентам будут привлечены к ответственности.

Как сообщалось, в доме Хиллари и Билла Клинтонов нашли бомбу. Еще одна посылка с бомбой должна була поступить Бараку Обаме, но ее перехватили.

Ранее, 22 октября, аналогичное устройство нашли в почтовом ящике возле нью-йоркского дома миллиардера Джорджа Сороса.

Фото: Olivier Douliery – Pool/Getty Images