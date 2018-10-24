Покушения на двух президентов США и главу Госдепа в Белом доме назвали террористическими актами.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс опубликовала заявление, в котором она осудила попытки нападений на экс-президентов США Барака Обаму и Билла Клинтона, бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон и других общественных деятелей.

– Эти террористические акты презренны, и любой ответственный будет привлечен к ответственности в полной мере закона. Секретная служба Соединенных Штатов и другие правоохранительные органы расследуют и будут принимать все надлежащие меры для защиты тех, кому угрожают эти трусы, – говорится в заявлении Сандерс, пишет Washington Post.

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Бомбы, которые послали Клинтонам и Обаме, “примитивные, но при этом работоспособные”, заявили в спецслужбах. Все они были созданы по одной схеме. Кроме того, как минимум одна из бомб содержит поражающие элементы, сообщает CNN.

Также стало известно, что подозрительный пакет, найденный в здании Тайм-Уорнер-Центра, предназначался бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану.

Как сообщалось, в доме Хиллари и Билла Клинтонов нашли бомбу. Еще одна посылка с бомбой должна була поступить Бараку Обаме, но ее перехватили.

Ранее, 22 октября, аналогичное устройство нашли в почтовом ящике возле нью-йоркского дома миллиардера Джорджа Сороса.