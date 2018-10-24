Депутаты британского парламента требуют от некоторых представителей Палаты лордов отказаться от своих финансовых интересов в России.

Некоторые из пэров в Палате лордов тесно связаны с Россией, и поддерживают эти связи вопреки химатаке в Солсбери, говорится в расследовании The Times.

В частности, лорд Роберт Скидельский, который занимает пост в верхней палате британского парламента, оказался членом совета директоров Роснефти. В 2014 году он не поддержал введение санкций против РФ после аннексии Крыма.

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А лорд Понсонби Шалбредский из Лейбористской партии входит в совет директоров российской нефтегазовой компании RNG Joint Stock Company, а также ее родительской фирмы Eastsib. Последняя зарегистрирована на Кипре, но действует на территории России.

Еще один лорд – Питер Траскотт – является председателем консультативного совета Russian Gold Fund. А его жена Светлана Черникова – дочь российского полковника.

Ранее Великобритания заявила о готовности ввести более жесткие санкции против Российской Федерации.