Меган Маркл попала в конфуз во время визита в королевство Тонга. Герцогиня Сассекская забыла снять ценник на красном платье.
Меган Маркл и принц Гарри находятся в мировом турне. Во время визита в королевство Тонга герцогиня Сассексая попала в небольшой конфуз.
В аэропорту из самолета Меган вышла в красном платье. Образ герцогиня разбавила черными туфлями и маленьким клатчем.
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Правда наблюдательные фотографы увидели на подоле ее платья ценник.
Скорее всего, в самолете герцогиня переодевалась в спешке и просто забыла его снять.
Red carpet red dress, also colour of the Tongan flag @7NewsSydney #RoyalTour #HarryandMeghan pic.twitter.com/5cirPDQEVd
— Sarah Greenhalgh (@GreenhalghSarah) 25 жовтня 2018 р.
Мы уже писали о конфузе Меган Маркл с королевой Елизаветой II во время официального мероприятия.
Фото: Chris Jackson-Pool/Getty Images