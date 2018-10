Меган Маркл и принц Гарри находятся в мировом турне. Во время визита в королевство Тонга герцогиня Сассексая попала в небольшой конфуз.

В аэропорту из самолета Меган вышла в красном платье. Образ герцогиня разбавила черными туфлями и маленьким клатчем.

Правда наблюдательные фотографы увидели на подоле ее платья ценник.

Скорее всего, в самолете герцогиня переодевалась в спешке и просто забыла его снять.

Red carpet red dress, also colour of the Tongan flag @7NewsSydney #RoyalTour #HarryandMeghan pic.twitter.com/5cirPDQEVd

— Sarah Greenhalgh (@GreenhalghSarah) 25 жовтня 2018 р.