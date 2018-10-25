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Королевский конфуз: Меган Маркл забыла снять ценник с платья

Меган Маркл попала в конфуз во время визита в королевство Тонга. Герцогиня Сассекская забыла снять ценник на красном платье.

Меган Маркл и принц Гарри находятся в мировом турне. Во время визита в королевство Тонга герцогиня Сассексая попала в небольшой конфуз.

В аэропорту из самолета Меган вышла в красном платье. Образ герцогиня разбавила черными туфлями и маленьким клатчем.

 

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Публикация от GÜNLÜK MAGAZİN (@gunlukmagazin)

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Правда наблюдательные фотографы увидели на подоле ее платья ценник.

Скорее всего, в самолете герцогиня переодевалась в спешке и просто забыла его снять.

Мы уже писали о конфузе Меган Маркл с королевой Елизаветой II во время официального мероприятия.

Фото: Chris Jackson-Pool/Getty Images

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