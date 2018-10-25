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Не лучше Гитлера – Папа Римский о политиках-популистах

Папа Римский сравнил политиков популистов современности с лидером Третьего Рейха Адольфом Гитлером.

Папа Римский засудил популизм и сравнил политиков популистов с лидером Третьего Рейха Адольфом Гитлером, сообщает Daily Mail.

Он заявил, что нужно рассказывать молодому поколению об истории мировых войн, чтобы они не повторили уже сделанных ошибок и знали, как распространяется популизм.

– Кризисы порождают страх и тревогу. По моему мнению, наиболее очевидный пример европейского популизма – это Германии 1933 года… Немцы проголосовали за Гитлера. Гитлер не захватывал власть, его народ за него проголосовал, а потом он привел свой народ к краху, – рассказал Папа Римский.

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К слову, Папа Римский Франциск засудил аборты и сравнил их с использованием услуг киллера.

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