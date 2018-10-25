Власти Китая и России ответили на информацию о прослушивании спецслужбами стран президента США Дональда Трампа.
Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин отвергла обвинения газеты NYT в прослушке Дональда Трампа, назвав их примером “фейковых новостей”.
По ее словам, если Трамп беспокоится о безопасности, ему стоит сменить iPhone на Huawei или вовсе отключить все коммуникации, пишет SCMP.
Очевидно, что президент США не смог бы использовать Huawei. Продажи этих смартфонов в Америке запрещены.
Причина – связи компании с китайским правительством, о которых предупредили все американские ведомства.
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В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ТАСС, что в Кремле к подобным высказываниям относятся с юмором.
По его словам, Кремль сожалеет о том, что газета “бездумно публикует информацию, которая, скорее, свидетельствует о понижении уровня журналистской ответственности”.
Ранее The New York Times сообщила о том, что Дональд Трамп пользуется тремя iPhone, два из которых – безопасные, а еще один – нет.
По данным издания, личный телефон Трампа могут прослушивать китайские и российские спецслужбы.
Фото: Ron Sachs – Pool/Getty Images