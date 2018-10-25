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Прослушка Трампа: Китай и РФ ответили на обвинения

Власти Китая и России ответили на информацию о прослушивании спецслужбами стран президента США Дональда Трампа.

Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин отвергла обвинения газеты NYT в прослушке Дональда Трампа, назвав их примером “фейковых новостей”.

По ее словам, если Трамп беспокоится о безопасности, ему стоит сменить iPhone на Huawei или вовсе отключить все коммуникации, пишет SCMP.

Очевидно, что президент США не смог бы использовать Huawei. Продажи этих смартфонов в Америке запрещены.

Причина – связи компании с китайским правительством, о которых предупредили все американские ведомства.

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В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ТАСС, что в Кремле к подобным высказываниям относятся с юмором.

По его словам, Кремль сожалеет о том, что газета “бездумно публикует информацию, которая, скорее, свидетельствует о понижении уровня журналистской ответственности”.

Ранее The New York Times сообщила о том, что Дональд Трамп пользуется тремя iPhone, два из которых – безопасные, а еще один – нет.

По данным издания, личный телефон Трампа могут прослушивать китайские и российские спецслужбы.

Фото: Ron Sachs – Pool/Getty Images

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