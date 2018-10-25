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Путин готовит победную войну. Кто следующая жертва

Из-за низкого рейтинга президент РФ Владимир Путин может начать войну с Беларусью.

Білорусь

Низкий рейтинг президента России Владимира Путина может привести к тому, что он начнет войну с Беларусью, говорится в сюжете программы Утро в большом городе на ICTV.

– Стремительное падение рейтинга Владимира Путина не способно спасти почти ничего, кроме быстрой победоносной войны. А воевать лучше, если твой противник предсказуемо слабее. Поэтому Беларусь подходит идеально. Тем более, что сопротивление белорусской армии должно быть минимальным. Там слишком распространены пророссийские взгляды и полно российских агентов, – говорится в сюжете.

Также на территории Беларуси находится несколько тысяч российских войск, которые зашли в страну в 2017 году для проведения совместных учений, однако так и не вернулись в РФ.

Оккупация Беларуси может помочь Путину сохранить власть после 2024 года.

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К слову, Владимир Путин заявил, что Россия может быстро и эффективно ответить на вероятный выход США из ДРСМД.

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