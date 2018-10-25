Россия обвинила США в управлении беспилотниками, которые атаковали военную базу Хмеймим в Сирии.

Замглавы Минобороны РФ генерал-полковник Александр Фомин заявил, что беспилотными летательными аппаратами, которые в январе атаковали российскую военную базу Хмеймим в Сирии, управляли с самолета-разведчика США Poseidon-8. Об этом сообщает ТАСС.

Во время атаки 13 беспилотников столкнулись с российской системой радиоэлектронного подавления, после чего перешли на ручное управление, которое велось с Poseidon-8 в Средиземном море. Генерал отметил, что российские военные перехватили управление дронами и уничтожили их.

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Напомним, Россия угрожает “быстро и эффективно” ответить на вероятный выход США из ракетного договора.

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