Европарламент принял резолюцию, в которой призывает власти ЕС ввести запрет на поставки вооружений в Саудовскую Аравию – в связи с убийством в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

– На фоне этого жестокого убийства данная резолюция повторяет прежний призыв Европейского парламента ко всем правительствам стран ЕС – добиться совместной позиции, чтобы ввести общее для ЕС эмбарго на поставки оружия в Саудовскую Аравию, – говорится в резолюции Европарламента.

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Евродепутаты также призывают ввести санкции, в том числе запрет на выдачу виз и заморозку активов, против подданных Саудовской Аравии, когда будут установлены факты в деле об убийстве Хашкаджи.

Кроме того, парламентарии хотят поднять вопрос о членстве ряда стран, включая Саудовскую Аравию, в Совете ООН по правам человека на следующем заседании Совета 5 ноября в Женеве.

Напомним, обозреватель The Washington Post Джамаль Хашогджи пропал 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Эр-Рияд объявил, что журналист погиб во время ссоры с сотрудниками дипмиссии.