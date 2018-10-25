PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Убийство Хашкаджи: Европарламент требует оружейное эмбарго для Саудовской Аравии/

Убийство Хашкаджи: Европарламент требует оружейное эмбарго для Саудовской Аравии

Европарламент принял резолюцию, в которой призывает власти ЕС ввести запрет на поставки вооружений в Саудовскую Аравию – в связи с убийством в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

ЄС санкції

– На фоне этого жестокого убийства данная резолюция повторяет прежний призыв Европейского парламента ко всем правительствам стран ЕС – добиться совместной позиции, чтобы ввести общее для ЕС эмбарго на поставки оружия в Саудовскую Аравию, – говорится в резолюции Европарламента.

Читайте: Публичное расчленение. Почему заказчика убийства Хашкаджи не найдут

Евродепутаты также призывают ввести санкции, в том числе запрет на выдачу виз и заморозку активов, против подданных Саудовской Аравии, когда будут установлены факты в деле об убийстве Хашкаджи.

Кроме того, парламентарии хотят поднять вопрос о членстве ряда стран, включая Саудовскую Аравию, в Совете ООН по правам человека на следующем заседании Совета 5 ноября в Женеве.

Напомним, обозреватель The Washington Post Джамаль Хашогджи пропал 2 октября после визита в генконсульство  Саудовской Аравии в Стамбуле. Эр-Рияд объявил, что журналист погиб во время ссоры с сотрудниками дипмиссии.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Обострение на Азове: ЕС усилил санкции против РФ
Публичное расчленение. Почему заказчика убийства Хашкаджи не найдут
На Киевщине директор агрофирмы убил подчиненного из охотничьего ружья
В супермаркете США застрелили двух человек – СМИ
Україна ЄС
ЕС может назначить спецпосланника по Крыму и Донбассу
Суд над вбивцею сестри Ноздровської
Дело Ноздровской: убийце сестры правозащитницы дали 7 лет тюрьмы
Убийство Хашогджи: найдены вещи журналиста, США рассмотрят санкции
Покушение на Сумщине: по авто бизнесмена выпустили 18 пуль, он ранен
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка