Российский программист находится в изоляторе тюрьмы Нью-Йорка, где оказался из-за совершения кибермошенничества на $855 тысяч.

Россиянину Станиславу Лисову, обвиняемому американскими властями в кибермошенничестве на $855 тысяч, грозит пожизненное заключение, сообщает газета Известия со ссылкой на его адвоката Аркадия Буха.

– Станиславу могут вынести приговор, который превысит ожидаемую продолжительность жизни в тюрьме. То есть, речь идет фактически о пожизненном сроке. Хотя в большинстве случаев за подобные преступления не дают более 25 лет тюрьмы. Но и это, сами понимаете, много. Поэтому сейчас мы ждем предложения от прокуратуры, когда в случае признания Станислава, он может получить относительно низкий срок, – заявил Бух.

Лисов был задержан в январе 2017 года в Барселоне. Судебное заседание состоялось 20 июля в Мадриде, на нем россиянин своей вины не признал. 31 июля 4-я секция Национальной судебной палаты Испании приняла решение выдать Лисова США. В начале сентября его адвокаты обжаловали, однако жалоба была отклонена. В феврале 2018 Лисов был экстрадирован в США.

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Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что Лисов был объявлен в международный розыск США за участие в преступной группе, созданной для совершения мошенничества с использованием электронных средств и компьютерных технологий.

Напомним, 4 октября правительство Нидерландов сообщило, что в апреле выслали из страны четырех сотрудников ГРУ России, причастных к подготовке кибератаки на Организацию по запрещению химического оружия ОЗХО.

В этот же день США предъявили обвинения в кибератаках семи сотрудникам ГРУ.

В свою очередь Канада также обвинила Россию в кибератаках и попытках “подорвать международный порядок ”.