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Рассылка бомб в США: подозреваемому выдвинули обвинения

Подозреваемому в отправке взрывоопасных посылок в США предъявили обвинения.

Сенат США

Мужчине, которого подозревают в рассылке бомб в США, предъявили обвинение по 5 пунктам, среди которых незаконная отправка взрывчатых веществ, сообщает Associated Press.

Генеральный прокурор США Джефф Сешнс заявил, что подозреваемому грозит до 58 лет тюрьмы.

Также стало известно, что мужчину зовут Сезар Сайок-младший, ему 56 лет.

В 2002 году его обвиняли в угрозе бомбой, за что мужчина получил один год испытательного срока. Также Сайок был дважды арестован – в 1992 и 2014 годах.

Читайте: Посылки с бомбами в США – реакция Трампа

К слову, бомбы, которые были отправлены американским политикам и в офис CNN, были начинены порошком и осколками стекла.

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