Подозреваемому в отправке взрывоопасных посылок в США предъявили обвинения.
Мужчине, которого подозревают в рассылке бомб в США, предъявили обвинение по 5 пунктам, среди которых незаконная отправка взрывчатых веществ, сообщает Associated Press.
Генеральный прокурор США Джефф Сешнс заявил, что подозреваемому грозит до 58 лет тюрьмы.
Также стало известно, что мужчину зовут Сезар Сайок-младший, ему 56 лет.
В 2002 году его обвиняли в угрозе бомбой, за что мужчина получил один год испытательного срока. Также Сайок был дважды арестован – в 1992 и 2014 годах.
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К слову, бомбы, которые были отправлены американским политикам и в офис CNN, были начинены порошком и осколками стекла.
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