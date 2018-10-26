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Рассылка бомб в США: полиция задержала подозреваемого – СМИ

В США задержали подозреваемого, который отправил бомбы Клинтонам и Бараку Обаме.

Бомба

В штате Флорида (США) задержали подозреваемого в рассылке бомб по почте, который в частности отправил пакеты Хиллари и Биллу Клинтонам и предыдущему президенту Америки Бараку Обаме, сообщает CNN.

Все взрывные устройства, которые в США неизвестные присылали бывшим чиновникам и политикам, были действенными и имели схожие принципы построения.

Кроме того, их рассылали лицам, которые критически относились к политике президента США Дональда Трампа.

 

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К слову, бомбы, отправленные американским политикам и в офис CNN, были начинены порошком и осколками стекла.

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