В штате Флорида (США) задержали подозреваемого в рассылке бомб по почте, который в частности отправил пакеты Хиллари и Биллу Клинтонам и предыдущему президенту Америки Бараку Обаме, сообщает CNN.

Все взрывные устройства, которые в США неизвестные присылали бывшим чиновникам и политикам, были действенными и имели схожие принципы построения.

Кроме того, их рассылали лицам, которые критически относились к политике президента США Дональда Трампа.

FLASH: Cesar Sayoc, 56, pictured in this booking photo from an arrest, via @browardsheriff pic.twitter.com/zUSXxPlOyZ

— Myles Miller (@MylesMill) 26 октября 2018 г.