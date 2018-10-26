Голод в Йемене может стать одним из самых смертоносных в истории человечества. Голодает половина населения страны.

Об этом предупредил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок, пишет The Guardian.

14 миллионов человек, половина населения Йемена, в ближайшее время будут полностью зависеть от гуманитарной помощи, корабли с которой постоянно блокируют повстанцы на подходе к стране из-за гражданской войны.

Гражданская война в Йемене продолжается три года. Повстанцы хуситы, поддерживаемые Ираном, захватили большую часть страны, включая столицу Сану.

У 2015 году к войне присоединились Саудовская Аравия и ее союзники, среди которых Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Фото: Andrew Renneisen/Getty Images

За три года войны спасательные миссии смогли помочь восьми миллионам йеменцев, но многие люди по прежнему нуждаются в гуманитарной помощи.

В 2017 году в стране была эпидемия холеры, унесшая жизни более чем миллиона человек, в том числе 600 тысяч детей.

Однако голод может стать катастрофой “намного большей, чем любой профессионал в этой области видел в течение своей трудовой жизни”, предупредили в ООН.

Фото: Andrew Renneisen/Getty Images

От голода погибли по меньшей мере 50 тысяч детей, число погибших взрослых неизвестно.

Миллионы в опасности из-за активных военных действий рядом с Ходейдой, главным портом страны, через который доставляют большую часть еды.

Сейчас в Ходейде стоят неразгруженные корабли с гуманитарной помощью и едой на продажу.

Из-за войны дорожная инфраструктура разрушена, многие дороги перекрыты и спасательные миссии не могут доставить нуждающимся еду, которой хватило бы, чтобы в течение месяца кормить 3,7 миллиона человек.

Провизию заблокировали на складах.

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Фото: Abduljabbar Zeyad/Reuters

В ООН призвали прекратить боевые действия у портовых городов.

Но через несколько часов после заявления ООН власти Йемена сообщили об очередной волне атак коалиции под руководством Саудовской Аравии, направленных против правительства президента Абд-Раббу Мансур Хади.

Хади, несмотря на то, что хуситы объявили о его свержении, не покинул свой пост и остается международно признанным президентом.

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Экономика страны сильно пострадала из-за войны. Многие бюджетники не получали зарплаты месяцами и даже годами. Около трети йеменцев остались без работы.

Но даже те йеменцы, которые сумели сохранить доход, зачастую не могут прокормить семьи из-за ослабления курса местного риала, подешевевшего с 2015 года более чем втрое, и перебоев в поставках еды. За время войны цены на еду выросли почти вдвое.

– Коллапс экономики — тихий убийца Йемена, — говорит глава йеменского подразделения благотворительной организации Спасем детей Тамер Киролос.

– Родители рассказывают нам, что им приходится отказываться от еды, иногда на несколько дней, чтобы дать хоть что-то своим детям.

Напомним, аналитики Программы развития ООН составили глобальный рейтинг индекса человеческого развития.