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Трамп пригласил Путина в Вашингтон

Президент США Дональд Трамп пригласил президента РФ Владимира Путина в Вашингтон в начале 2019 года.

Дональд Трамп і Володимир Путін

Дональд Трамп пригласил российского президента Владимира Путина посетить Вашингтон в начале 2019 года, сообщил советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон.

Советник США передавал приглашение во время встречи с Путиным в Москве ранее на этой неделе, передает Радио Свобода.

– Мне кажется, что прогресс в отношениях с Россией бывает тогда, когда обе стороны непосредственно излагают, в чем заключаются их национальные интересы.

Иногда мы просто не можем прийти к согласию. Но в других случаях, когда мы обсуждаем некоторые из этих вопросов, мы можем, – прокомментировал Болтон возможность результативных личных переговоров лидеров.

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Напомним, сейчас советник Трампа находится с визитом на Кавказе – в Армении и Азербайджане.

Ранее стало известно, что встреча Трампа и Путина пройдет 11 ноября в Париже.

Фото: Steffen Kugler /BPA via Getty Images

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