В Китае мальчик забрался на тридцатитрехэтажное здание и принялся кричать о том, как он не хочет идти на уроки.

Об этом пишет Shanghaiist.

Ребенка пришлось вызволять пожарным, и бедняга весь дрожал от страха, когда его спасали.

Школьника заметили строители, работающие на кране.

На видео спасения мальчика, которое вскоре появилось в соцсетях, заметно, что ребенка от падения с неимоверной высоты отделяла пара шагов и небольшое ограждение, которое легко было переступить. Чтобы школьник не наделал глупостей, пожарный спокойно к нему подходил, пытаясь отвлечь непринужденной беседой, утверждают журналисты.

В конце концов спасатель крепко схватил мальчика и принялся обвязывать его верёвкой. Тот в это время, как слышно в ролике, громко всхлипывает. Операция спасения прошла удачно, мальчик не пострадал.

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К слову, в Киеве на Оболони две несовершеннолетние девушки гуляли по крыше девятиэтажного дома.