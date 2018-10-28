США успешно испытали новую ракету-перехватчик, предназначенный для борьбы с боевыми ракетами среднего радиуса действия.

Испытания состоялись в Тихом океане, сообщает Defense News.

В Пентагоне этот результат назвали “ключевым моментом” в развитии американской противоракетной обороны. В операции принял участие эскадренный миноносец John Finn, в прошлом году введенный в состав ВМС США.

Он обнаружил и перехватил ракету-мишень, пущенную с западного побережья Гавайев.

Противоракета SM-3 версии Block IIA разрабатывается с 2006 года совместными усилиями США и Японии. Она призвана заменить предыдущие модификации SM-3.

Новинка имеет больший кинетический перехватчик, новую сенсорную аппаратуру, высокие возможности по дискриминации ложных целей, а также увеличенную дальность и скорость поражения.

Она уничтожает мишень не в результате подрыва, а путем физического столкновения с ней.

Сообщается, что скорость полета противоракеты составляет 4,5 километра в секунду, а предельная дальность поражения – 2700 километров.

Противоракета будет установлена как на морские, так и на наземные платформы ПРО Aegis Ashore, в том числе на территории Румынии, Польши, а также Японии, которая обеспокоена ракетно-ядерной программой КНДР.

Напомним, США разрывают ракетный договор с РФ.