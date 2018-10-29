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Испанию засыпало снегом: без света 53 тыс. домов

В Испанию в выходные неожиданно пришла зима. Сильное похолодание и снегопады наблюдались в Пиренеях, в северных регионах Астурии, Кантабрии и Галисии.

Іспанію засипало снігом

Как пишет elpais.com, из-за сложных погодных условий около 53 тыс. домов в Менорке и Астурии остались без света.

На дорогах наблюдаются снежны заносы, с которыми не успевают справляться коммунальные службы.

Читайте: У Криму випав перший сніг

Некоторые участки дорог между Астурией и Леоном полностью заблокированы.

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Испанию засыпало снегом: без света 53 тыс. домов / 2 фотографии

Ранее синоптики предупреждали о морозе и снегопадах в Европе.

Фото: скрмн видео JRR Mundo

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