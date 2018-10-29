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Японская принцесса Аяко вышла замуж за простолюдина

Японская принцесса Аяко вышла замуж за простолюдина, отказавшись от своего титула.

Церемония бракосочетания принцессы Аяко и ее избранника Кэя Мориты прошла в храме Мэйдзи сегодня в Токио, пишет Mainichi.

– Прическа невесты была сделана в стиле эпохи Хэйан, одета в традиционное одеяние с красными и зелеными узорами. В то же время на женихе был фрак с фалдами, – отмечает издание.

28-летняя принцесса Аяко – дочь скончавшегося в 2002 году Норихито, который являлся двоюродным братом императора Японии Акихито.

32-летний муж Аяко не является аристократом, и он работает в крупной судоходной компании Ниппон Юсен.

По традиции, женщины, которые выходят замуж за членов императорской семьи, автоматически становятся ее частью. В то же время девушки, которые связывают себя узами брака с простолюдином, как Аяко, должны отказаться от титула.

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Напомним, в Японии снизили возраст совершеннолетия.

Фото: Tawatchai Prakobkit/Dreamstime.com

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