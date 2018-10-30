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Почтовый террорист из США хотел убить более 100 политиков и актеров

Сезар Сайок, который рассылал по почте бомбы критикам президента США Дональда Трампа, имел список из более 100 целей.

Сезар Сайок имел список более 100 потенциальных целей и проводил онлайн-изучение политиков, журналистов и актеров, сообщает NBC News со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

ФБР не называет имена потенциальных жертв, кроме тех кому Сайок успел отправить бомбы.

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Правоохранители работают над тем, чтобы сообщить всем потенциальным жертвам об опасности. Даже если они не получали подозрительных посылок.

Напомним, 24 октября в Белый дом и нью-йоркскую редакцию CNN отправили бомбы, которые были перехвачены. Также самодельные взрывные устройства нашли в доме Хиллари и Билла Клинтонов и ресторане американского актера Роберта Де Ниро.

Фото: скриншот из видео

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