Немецкие СМИ анализируют, почему Ангела Меркель приняла решение уйти из большой политики, и кто мог бы стать ее преемником.

29 октября канцлер Германии Ангела Меркель, которая беспрерывно руководит страной последние 13 лет, заявила о своем решении уйти из большой политики в ближайшие годы.

– Я убеждена, что пришло время начать новую главу, – заявила она на пресс-конференции в Берлине. – Однажды я сказала, что не родилась канцлером. И я никогда не забывала об этом.

Заявление о будущем уходе Меркель стало топ-темой для рассуждений в кругах немецких СМИ, передает Новое время.

Süddeutsche Zeitung

Так, издание Süddeutsche Zeitung анализирует, кто бы мог стать будущим главой правительство, если бы преемника выбирала сама Меркель.

– Будь выбор за Ангелой Меркель, ее преемником стала бы (экс-премьер-министр земли Саар. Ред.) Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Она не только является генеральным секретарем (партии. – Ред.) Меркель, но уже однажды помогала ей справиться с неприятностями.

Когда возник вопрос о том, должна ли тогдашний премьер министр Саара перейти на работу в Берлин, именно AKK (как называют Аннегрет Крамп-Карренбауэр в ХДС), заявила, что она не намерена становиться министром, а предпочитает пост генерального секретаря ХДС. Это была удача для Меркель. Такое решение позволило ей вздохнуть свободнее, хотя ее критика уже давным-давно назрела, – анализируют журналисты.

Frankfurter Allgemeine Zeitung

В свою очередь Frankfurter Allgemeine Zeitung рассуждают о том, что Меркель решила уйти с поста, став терять политический успех.

– Теперь же для многих ее фигура стала символом неудач и надвигающейся потери власти – в лице канцлера, рискующего упустить нужный момент для самостоятельного выбора конечной точки своей политической карьеры.

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С такой репутацией никакая – даже самая “конструктивная” политика в мире – не могла бы что-либо изменить. Очевидно, это Меркель уже поняла. Ее решение оставить пост главы партии является одновременно первым признанием того факта, что в политике не все замыкается на “конструктивной работе”, но важную роль играют и символические шаги, – пишет издание.

DW (международная редакция)

Олаф Бенке, аналитик независимого немецкого аналитического центра Das Progressive Zentrum высказал похожую мысль, пишет DW (международная редакция).

– У нее такое чувство, что что-то идет не так, а потому нужны перемены, – говорит аналитик. – И я могу понять, что это действительно имеет значение для людей, настроенных очень скептично (против Меркель. Ред.). Они (партия Меркель. – Ред.) проиграли, потому что люди ощутили, что ХДС потерял связь со своей (электоральной. – Ред.) базой, и это (решение Меркель. – Ред.) может стать символическим шагом, демонстрирующим, что она все осознает.

Как сообщалось, Меркель решила не переизбираться на пост канцлера Германии в 2021 году. Также стало известно, что Меркель покидает пост главы ХДС.