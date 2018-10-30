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Отпраздновали Хэллоуин: в Саудовской Аравии арестовали 17 женщин

Вечеринка в Саудовской Аравии, посвященная Хэллоуину, закончилась задержанием 17 женщин из Филиппин.

17 женщин – эмигрантки из Филиппин – были арестованы в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) из-за участия в вечеринке, посвященной Хэллоуину.

Об этом пишет Daily Mail во вторник, 30 октября, со ссылкой на Министерство иностранных дел Филиппин.

Женщин задержали представители местных спецслужб после того, как соседи пожаловались на шум в доме, где проходило празднование.

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Пока неизвестно, какие обвинения им предъявлены после ареста, однако министерство подтвердило, что законы Саудовской Аравии запрещают неженатым мужчинам и женщинам появляться вместе публично.

Между тем, мировые звезды уже успели без проблем отпраздновать Хэллоуин.

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