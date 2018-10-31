Из-за взрыва возле здания ФСБ в Архангельске погиб человек.

Взрыв произошел возле здания управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Архангельской области в Архангельске, погиб один человек.

Об этом в среду, 31 октября, источник в экстренных службах сообщил ТАСС.

– Пострадавший скончался при оказании помощи, — сказал источник, отметив, что погибший не является сотрудником управления, его личность устанавливается.

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Причина взрыва также пока не известна.

Как сообщает Telegram-канал Mash, по предварительным данным, взрывное устройство сработало между первой и второй дверью. Около металлодетектора.

По данным Mash, при взрыве в Архангельске пострадали два сотрудника ФСБ.

– Мужчина с осколочными ранениями — в реанимации, женщину сейчас осматривают, – говорится в сообщении.

Напомним, в России задержали двух мужчин, которые бросали яйца в здание ФСБ в Москве.

Фото: kp.ru