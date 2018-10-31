В третьем квартале 2018 года ВВП 19 стран Еврозоны (EA19) увеличился на 0,2%, а 28 стран Евросоюза (ЕС28) вырос на 0,3%.
Об этом сообщает Статистическое управление Евросоюза.
В сравнении с третьим кварталом 2017 года, прирост составил 1,7% и 1,9%. Согласно предварительной оценке Евростата, во втором квартале 2018 года ВВП EA19 вырос на 0,4% и на 0,5% ЕС28.
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Экономический рост в Еврозоне в III квартале замедлился до минимума за последние 4 года.
Ранее Факты ICTV писали, що премьер-министр Великобритании Тереза Мэй решительно заключила, что “второго референдума по Brexit не будет”.
Фото: dreamstime.
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