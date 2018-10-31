В НАТО не скрывают, что отрабатывают на учениях не только оборонительные операции, но и контрнаступальные. Кто потенциальный противник представители альянса вслух не называют, но всем понятно – это Россия. На российском телевидении традиционная истерия – вокруг одни враги и прямо звучат угрозы нанести ядерный удар. Риторика вражды и ненависти захлестнула прямые эфиры. Хотя чуть больше месяца назад сами россияне проводили учения – Восток-2018. Официальная Москва тогда тоже подчеркивала, что это самые масштабные военные тренировки в истории их армии.



Игра России и стран НАТО военными мускулами перешла в совершенно конкретные политические заявления. На этой неделе Трамп сказал, что США планируют выйти из договора о запрете ракет средней и малой дальности. Договор о ликвидации ракет средней и малой й дальности и обязательства не производить их США и тогда еще СССР подписали 8 декабря 1987 года. Соглашение заключенное Горбачевым и Рейганом считается концом холодной войны.

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Сейчас эта война возобновляется, только называется по-другому – гибридная. Сообщить о расторжении договора в Москву приехал советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон. Неужели мы на пороге новой гонки вооружений и возможной ядерной войны? Американцы демонстрируют свою мощь и спустили на воду две новые ударные подводные лодки класса Вирджиния. Поэтому производить современные высокоточные крылатые и баллистические ракеты, которые смогут нести ядерные заряды, не составит большой проблемы.

Россия наоборот сокращает оборонный заказ и уже сейчас не выдерживает такого темпа производства оружия в целом и конкретно подобных ракет. США разыгрывает длительную политическую шахматную партию и расторжение этого договора лишь один из тактических ходов, – говорят американские аналитики, которые прогнозируют в финале неизбежный мат для Путина. Советский Союз в свое время не выдержал гонки вооружений и развалился. Этот сценарий может повториться. Штаты уже сейчас тратят на оборону в десять раз больше чем Россия. Москва из-за санкций и непомерного военного бюджета имеет серьезные социальные и экономические проблемы.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Трамп пригрозил РФ и Китаю ядерным арсеналом.