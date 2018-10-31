Устроивший взрыв на входе в здание ФСБ в Архангельске скончался от полученных ранений.

Об этом говорится в сообщении информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК).

По предварительной версии, неизвестный мужчина достал из сумки бомбу, которая спустя некоторое время взорвалась у него в руках.

В результате он получил несовместимые с жизнью травмы. При взрыве пострадали трое сотрудников спецслужбы — у них ранения различной степени тяжести.

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Сейчас на месте происшествия работают специалисты-взрывотехники и следователи.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о терроризме и незаконном ношении боеприпасов.

В сети также появилось фото подозреваемого в совершении преступления, пишет НТВ.

Как сообщали СМИ, взрывное устройство сработало между первыми и вторыми дверями. Около металлодетектора.