Высота самого высокого памятника в мире – 182 метра.

Торжественная церемония открытия самого высокого памятника в мире — статуи Единства — прошла в среду в западном индийском штате Гуджарат.

Трансляцию мероприятия вел телеканал NDTV.

​Создатели увековечили в бетоне и металле образ Валлабхаи Пателя — одного из последователей лидера национального освободительного движения Индии Махатмы Ганди — которому приписывают объединение некогда разрозненных штатов в единое государство.

Высота монумента составляет 182 метра, он почти в два раза выше статуи Свободы в США (93 метра) и в несколько раз выше статуи Христа-Искупителя в Бразилии (38 метров).

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Рядом с самой статуей будет находиться музей памяти Валлабхаи Пателя.

Напомним, в Армении открыли первый в стране памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко.

Фото: twitter