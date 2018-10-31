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Исчезли в 1983 году. В посольстве Ватикана в Риме нашли останки людей

В посольстве Ватикана в Риме нашли останки людей.

Об этом сообщает Reuters. Фрагменты костей обнаружили во время реструктуризации над пристройкой к посольству Святого Престола.

Местные СМИ связали находку с исчезновением двух 15-летних девочек в Риме в 1983 году. Не исключено, что это останки одной из них. В тот год с разницей чуть больше месяца бесследно пропали дочь гражданина Ватикана Эмануэла Орланди и дочь владельца одного из столичных баров Мирелла Грегори.

Идет следствие.

Читайте: Возле посольства США в Китае женщина пыталась сжечь себя

К слову, ранее в Германии медбрат Нильс Хегель признался в убийстве 100 пациентов, вводя смертельные дозы лекарств.

 

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