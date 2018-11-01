Тело убитого в саудовском консульстве в Стамбуле оппозиционного журналиста Джамаля Хашогджи могло быть уничтожено в кислоте.

Такую информацию турецкий чиновник сообщил изданию Washington Post, обозревателем которого был Хашогджи.

– Высокопоставленный турецкий чиновник в интервью заявил, что турецкие власти разрабатывает теорию о том, что расчлененное тело Хашогджи было уничтожено в кислоте на территории консульства Саудовской Аравии или в соседней резиденции генерального консула Саудовской Аравии.

Биологические доказательства, обнаруженные в саду консульства, подтверждают теорию о том, что тело Хашогджи было уничтожено вблизи того места, где его убили и расчленяли, сказал чиновник, – пишет издание.

– Тело Хашогджи не нужно было прятать, – сказал чиновник, который высказался на условиях анонимности.

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Саудовская сторона официально признала убийство журналиста и утверждает, что тело Хашогджи было передано “местному сообщнику” для утилизации. Анкара в эту версию не верит.

Напомним, офис генпрокурора Стамбула 31 октября сообщил, что журналиста Джамаля Хашогджи задушили вскоре после того, как он вошел в здание консульства Саудовской Аравии.

Фото: Politiko