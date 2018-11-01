PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Тело Хашогджи могли растворить в кислоте - СМИ/

Тело Хашогджи могли растворить в кислоте – СМИ

Тело убитого в саудовском консульстве в Стамбуле оппозиционного журналиста Джамаля Хашогджи могло быть уничтожено в кислоте.

Такую информацию турецкий чиновник сообщил изданию Washington Post, обозревателем которого был Хашогджи.

– Высокопоставленный турецкий чиновник в интервью заявил, что турецкие власти разрабатывает теорию о том, что расчлененное тело Хашогджи было уничтожено в кислоте на территории консульства Саудовской Аравии или в соседней резиденции генерального консула Саудовской Аравии.

Биологические доказательства, обнаруженные в саду консульства, подтверждают теорию о том, что тело Хашогджи было уничтожено вблизи того места, где его убили и расчленяли, сказал чиновник, – пишет издание.

– Тело Хашогджи не нужно было прятать, – сказал чиновник, который высказался на условиях анонимности.

Читайте: Публичное расчленение. Почему заказчика убийства Хашкаджи не найдут

Саудовская сторона официально признала убийство журналиста и утверждает, что тело Хашогджи было передано “местному сообщнику” для утилизации. Анкара в эту версию не верит.

Напомним, офис генпрокурора Стамбула 31 октября сообщил, что журналиста Джамаля Хашогджи задушили вскоре после того, как он вошел в здание консульства Саудовской Аравии.

Фото: Politiko

 

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В Нью-Йорке нашли тела сестер из Саудовской Аравии. Им угрожали из посольства
Отпраздновали Хэллоуин: в Саудовской Аравии арестовали 17 женщин
Официально! Саудовская Аравия признала умышленное убийство Хашогджи
ЄС санкції
Убийство Хашкаджи: Европарламент требует оружейное эмбарго для Саудовской Аравии
Убийство Хашогджи: найдены вещи журналиста, США рассмотрят санкции
Кровавый принц: хакеры взломали сайт форума в Саудовской Аравии
Убийство Хашогджи спланировали, исполняли его 15 человек – Эрдоган
Тело Хашогджи найдено в саудовском консульстве – СМИ
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка