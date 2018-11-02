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Стабильность и Крым – позиция Польши и ФРГ по Украине

Председатель правительства Польши Матеуш Моравецкий и канцлер ФРГ Ангела Меркель заявили о том, что в Украине важно сохранить стабильность.

К такому убеждению пришли политики во время межправительственных консультаций, сообщает Польское радио.

Метеуш Моравецкий отметил, что Польша и ФРН сошлись на схожем мнении касательно аннексии Крыма Российской Федерацией.

– Мы подчеркиваем, как важно сохранить стабильную ситуацию в Украине. Также в контексте Северного потока 2, который, к сожалению, может вытеснить транзит газа по территории Украины, – сказал он.

По его словам, это гарантия мира в то части Украины, где он сохраняется. Очень важно и с точки зрения независимости от российского газа, и с политических соображений.

Ангела Меркель, в свою очередь, отметила, что Европейский союз должен иметь большее согласование касательно внешней политики.

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Напомним, Ангела Меркель хочет сохранить транзитную роль Украины в Северном потоке-2.

Фото: Christian Marquardt – Pool/Getty Images

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