Дональд Трамп заявил, что американские военные будут применять самые жесткие меры в отношении мигрантов на границе с Мексикой в случае насилия с их стороны.

Президент США Дональд Трамп отметил, что караван мигрантов, который движется в сторону США, в Мексике забрасывали камнями местных полицейских, сообщает DW.

Президент США пообещал не допустить подобных действий в отношении военных, которые охраняют американскую границу.

– Если они будут бросать камни в наших солдат, то те нанесут ответный удар, – заявил он.

По словам Трампа, он распорядился, чтобы военнослужащие “рассматривали камни как ружья”.

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В направлении США направились около 7 тысяч человек из Гватемалы, Гондураса и Сальвадора, большинство из них прибыли в Мексику нелегально. По оценке волонтерской организации Pueblo Sin Fronteras, часть из них позже вернулась на родину, еще около 1700 человек решили воспользоваться предложением Мексики и остались в стране.

Напомним, США планируют утвердить новый план предоставления убежища, который исключает незаконное проникновение мигрантов в страну.