Если США не прекратит действие экономических санкций, КНДР может возобновить ядерную программу.

В КНДР угрожают возобновить ядерную программу, если не будут отменены экономические санкции, введенные США, сообщает Deutsche Welle.

– В США считают, что постоянно повторяющиеся санкции и давление приведут к денуклеаризации. Такое мнение вызывает только смех, – говорится в сообщении МИД Северной Кореи.

В случае продолжения экономического давления КНДР может снова начать наращивание ядерного арсенала, продолжая экономическое развитие.

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Напомним, Южная и Северная Кореи вместе с командованием ООН заключили соглашение об изъятии огнестрельного оружия, а также охранных постов с демилитаризованной зоны села Пханмунджом.