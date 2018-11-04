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Из-за наводнений на Сицилии погибли 10 человек

Жертвами наводнений на юге Италии стали 10 человек.

На острове Сицилия в Италии, где сейчас бушуют сильные наводнения, погибли 10 человек, в их числе 2 детей.

По данным газеты Репубблика, все трагедии произошли в провинции Палермо: 9 человек погибли в Кастельдачче, а еще один – в Викари, пишет Интерфакс-Украина.

Также спасатели и полиция ищут пропавшего без вести 40-летнего мужчину. В последний раз его видели  в районе города Корлеоне.

Читайте: Из-за ливня в итальянском порту сгорели сотни новых Maserati

Напомним, наводнение затопило туристический город Венеция в Италии на 77%.

Фото: twitter.com/severeweatherEU

 

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