33-летнему мужчине удалось впервые в истории обогнуть Великобританию вплавь.
33-летний Росс Эджли смог стать первым в истории человеком, который вплавь обогнул Великобританию. Он проплыл 2879 км, сообщает BBC.
Он стартовал из города Маргейт 1 июня и финишировал вчера в 9 часов вечера по местному времени.
Эджли провел в воде 157 дней, что стало самым продолжительным организованным в мире морским заплывом. Ежедневно британец проплывал около 12 км.
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Во время плавания его сопровождал на катамаране профессиональный моряк Мэттью Найт.
Сам Эджли заявил, что не устал от такого длительного плавания и хочет придумать для себя новое испытание.
К слову, украинец Олег Скавыш установил новый рекорд, протянув зубами 614-тонное судно Верещагино на длину 16 метров.
Видео: ITV News
Фото: ITV News (Скриншот)