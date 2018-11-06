Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает наибольшей угрозой миру непредсказуемость международной политики.

Об этом он заявил в интервью немецкой газете Neue Osnabrücker Zeitung.

– В настоящее время мы не видим прямой военной угрозы для членов нашего альянса. Но мы живем в мире, где все быстро меняется, – сказал Столтенберг, отметив, что НАТО должно быть готово к таким событиям, как незаконная аннексия Крыма Россией.

По его мнению, события европейской истории показали, что стоимость войны гораздо выше, чем цена мира.

Поэтому он высказался за диалог с Москвой, но призвал не быть наивными.

– С Россией нужно говорить, – добавил Столтенберг.

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Недавно Йенс Столтенберг заявил, что НАТО держит проблему агрессии России в Азовском море в своем поле зрения.

Фото: Palinchak/Dreamstime