PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Генсек НАТО назвал наибольшую угрозу миру/

Генсек НАТО назвал наибольшую угрозу миру

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает наибольшей угрозой миру непредсказуемость международной политики.

Єнс Столтенберг

Об этом он заявил в интервью немецкой газете Neue Osnabrücker Zeitung.

– В настоящее время мы не видим прямой военной угрозы для членов нашего альянса. Но мы живем в мире, где все быстро меняется, – сказал Столтенберг, отметив, что НАТО должно быть готово к таким событиям, как незаконная аннексия Крыма Россией.

По его мнению, события европейской истории показали, что стоимость войны гораздо выше, чем цена мира.

Поэтому он высказался за диалог с Москвой, но призвал не быть наивными.

– С Россией нужно говорить, – добавил Столтенберг.

Читайте: Украина готовится к атаке России с Азовского моря – Порошенко

Недавно Йенс Столтенберг заявил, что НАТО держит проблему агрессии России в Азовском море в своем поле зрения.

Фото: Palinchak/Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Стабильность и Крым – позиция Польши и ФРГ по Украине
Сергей Притула высказался относительно украинских звезд в РФ
Батуринська трагедія
За 300 лет ничего не изменилось. Порошенко о Батуринской трагедии
Які плани Росії хоче втілити на Донбасі Лукашенко
Марк Этерингтон станет замглавы СММ ОБСЕ в Украине
По стандартам НАТО – Кабмин утвердил Военно-медицинскую доктрину
Лукашенко предложил вариант решения конфликта на Донбассе
Чтобы Россия поняла. Самые масштабные учения НАТО со времен холодной войны
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка