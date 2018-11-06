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Трамп отложил встречу с Путиным

Встреча президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина в Париже 10-11 ноября, скорее всего, не состоится.

Дональд Трамп і Володимир Путін

Трамп сомневается в том, что встретится с Путиным во время визита в Париж, но уверен, что это случится во время саммита G20 в Аргентине 30 ноября, сообщает Reuters.

– Я буду в Париже по другим причинам. Но мы будем встречаться на G20…Я не уверен, что мы проведем встречу в Париже. Наверное, нет, – сказал президент США.

Ранее в Кремле заявили, что встреча президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа состоится 11 ноября в Париже во время празднования 100-летия окончания Первой мировой войны.

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Кстати, президент Украины Петр Порошенко также будет в Париже 11 ноября.

Фото: Дмитрий Смирнов‏/Twitter

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