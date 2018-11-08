PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Беларуси пора в НАТО: Расмуссен дал совет, как избавиться от давления РФ/

Беларуси пора в НАТО: Расмуссен дал совет, как избавиться от давления РФ

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что Беларуси стоит задуматься о членстве в Альянсе, если она хочет избавиться от давления России.

Андерс Фог Расмуссен

Такое мнение Расмуссен высказал в интервью Polskie Radio.

Он не сомневается в том, что президент России Владимир Путин будет и дальше давить на Беларусь, имея ввиду стремление Кремля разместить там свои военные базы.

Андерс Фог Расмуссен заверил, что у Беларуси есть выход – это вступление  в НАТО и ЕС, которые заинтересованы в перспективе ее членства.

По его словам, таким образом Беларусь могла бы в будущем играть очень важную роль, поскольку расположена между Европой и Россией.

Читайте: Лукашенко назвал россиян варварами и обвинил РФ в невыпoлнении oбязатeльств

Напомним, летом президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал возможность “присоединения” к России, и заявил, что Беларусь “никогда не станет вассалом ни одной страны”.

Фото: Dreamstime.com

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Єнс Столтенберг
Генсек НАТО назвал наибольшую угрозу миру
По стандартам НАТО – Кабмин утвердил Военно-медицинскую доктрину
Чтобы Россия поняла. Самые масштабные учения НАТО со времен холодной войны
Білорусь
Путин готовит победную войну. Кто следующая жертва
Мы занимаемся этой проблемой – Столтенберг об агрессии РФ в Азовском море
НАТО разрабатывает новую технику для противодействия субмаринам РФ
НАТО
НАТО обвинило РФ в выходе США из ракетного договора – СМИ
Москва грозит не пустить корабли НАТО в Азовское море
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка