Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что Беларуси стоит задуматься о членстве в Альянсе, если она хочет избавиться от давления России.

Такое мнение Расмуссен высказал в интервью Polskie Radio.

Он не сомневается в том, что президент России Владимир Путин будет и дальше давить на Беларусь, имея ввиду стремление Кремля разместить там свои военные базы.

Андерс Фог Расмуссен заверил, что у Беларуси есть выход – это вступление в НАТО и ЕС, которые заинтересованы в перспективе ее членства.

По его словам, таким образом Беларусь могла бы в будущем играть очень важную роль, поскольку расположена между Европой и Россией.

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Напомним, летом президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал возможность “присоединения” к России, и заявил, что Беларусь “никогда не станет вассалом ни одной страны”.

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