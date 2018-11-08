Запад прямо обвинил Россию в отравлении Скрипалей, так как преступления Кремля стали очень откровенными.

К прямым обвинениям в гибридной угрозе против России в мире прибегли после того, как действия Кремля стали очень откровенными.

Об этом заявил бывший постпред Великобритании в ООН (2009-2015) Марк Лайл Грант и добавил:

– Это новый шаг со стороны Запада.

Запад перестал избегать прямого обвинения России после ситуации с отравлением экс-ГРУшника Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании. Причастность России разоблачили, обнаружив и назвав имена людей из российской разведки, совершивших преступление, пишет Интерфакс-Украина.

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По словам Гранта, до того, как Россия перешла красную линию, политики не прибегали к прямому обвинению других стран. Причина тому – желание стран избежать эскалации. Но теперь Запад прямо заявляет о доказательствах причастности Кремля к тем или иным атакам.

Как сообщалось, США запустили механизм введения второго пакета санкций против России из-за дела Скрипалей.

Фото: facebook.com/salisburypolice