По результатам промежуточных выборов в США два штата возглавят американцы украинского происхождения.

Американцы украинского происхождения станут губернаторами штатов Колорадо и Иллинойс, сообщает Голос Америки.

Так, губернатором штата Колорадо стал предприниматель, филантроп и открытый представитель ЛГБТ-сообщества Джаред Полис.

Он является членом Демократической партии. Вместе со своим мужем воспитывает двоих детей.

Его родственники приехали в США еще в конце XX века из Украины и Польши.

В штате Иллинойс победу одержал еще один представитель Демократической партии – миллиардер Джей Роберт Прицкер.

Он также происходит из семьи украинских эмигрантов. В его семье 11 миллиардеров.

– Я происхожу из украинских евреев и горд работать с местной общиной тех, кто пережил Холокост, – заявил Прицкер.

Читайте: Победа демократов: почему может начаться процесс импичмента Трампа

Фото: Scott Olson/Getty Images

Напомним, Дональд Трамп уволил генпрокурора Сешнса.

Фото: Jonathan Simcoe/Unsplash