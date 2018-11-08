PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Выборы в США: в двух штатах победили американцы украинского происхождения/

Выборы в США: в двух штатах победили американцы украинского происхождения

По результатам промежуточных выборов в США два штата возглавят американцы украинского происхождения.

Американцы украинского происхождения станут губернаторами штатов Колорадо и Иллинойс, сообщает Голос Америки.

Так, губернатором штата Колорадо стал предприниматель, филантроп и открытый представитель ЛГБТ-сообщества Джаред Полис.

Он является членом Демократической партии. Вместе со своим мужем воспитывает двоих детей.

Его родственники приехали в США еще в конце XX века из Украины и Польши.

В штате Иллинойс победу одержал еще один представитель Демократической партии – миллиардер Джей Роберт Прицкер.

Он также происходит из семьи украинских эмигрантов. В его семье 11 миллиардеров.

– Я происхожу из украинских евреев и горд работать с местной общиной тех, кто пережил Холокост, – заявил Прицкер.

Читайте: Победа демократов: почему может начаться процесс импичмента Трампа

Фото: Scott Olson/Getty Images

Напомним, Дональд Трамп уволил генпрокурора Сешнса.

Фото: Jonathan Simcoe/Unsplash

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Санкції проти Ірану: Трамп іде шляхом тупого шантажу
Победа демократов: почему может начаться процесс импичмента Трампа
выборы в сша
Выборы в США: Республиканцы победили в Сенате
Механизм запущен: США введут “драконовские санкции” против РФ
В США молодожены погибли через 1,5 часа после свадьбы
Іран
Санкции США против Ирана вступили в силу
Amazon
В одном из зданий Amazon обрушилась стена – есть жертвы
Санкции США против Ирана: черный список расширили на 700 человек
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка