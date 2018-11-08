По результатам промежуточных выборов в США два штата возглавят американцы украинского происхождения.
Американцы украинского происхождения станут губернаторами штатов Колорадо и Иллинойс, сообщает Голос Америки.
Так, губернатором штата Колорадо стал предприниматель, филантроп и открытый представитель ЛГБТ-сообщества Джаред Полис.
Он является членом Демократической партии. Вместе со своим мужем воспитывает двоих детей.
Его родственники приехали в США еще в конце XX века из Украины и Польши.
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Tonight, we reaffirm what makes Colorado the amazing state that it is. Here, we dream, we dare, and we do. We embrace big ideas and we work sun-up to sundown to make them realities. We see the highest mountains and we climb them. We face the tough decisions and we solve them.
В штате Иллинойс победу одержал еще один представитель Демократической партии – миллиардер Джей Роберт Прицкер.
Он также происходит из семьи украинских эмигрантов. В его семье 11 миллиардеров.
– Я происхожу из украинских евреев и горд работать с местной общиной тех, кто пережил Холокост, – заявил Прицкер.
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Фото: Scott Olson/Getty Images
Напомним, Дональд Трамп уволил генпрокурора Сешнса.
Фото: Jonathan Simcoe/Unsplash