В резиденции генерального консула Саудовской Аравии в Стамбуле нашли следы плавиковой кислоты.

Правоохранительные органы Турции нашли в резиденции генерального консула Саудовской Аравии следы плавиковой кислоты, а также иных химикатов, которые могли использовать для того, чтобы избавиться от тела убитого журналиста Джамаля Хашогджи, сообщает Al Jazeera.

Большое количество следов кислоты было обнаружено в колодце.

Образцы из колодца полицейские смогли взять еще во время первого посещения консульской резиденции. Тогда им было отказано в доступе к саду, где находится колодец.

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Также кислоту обнаружили в образцах, которые взяли из канализационной и дренажной систем неподалеку от резиденции.

К слову, генеральная прокуратура Стамбула (Турция) считает, что журналиста Джамаля Хашогджи задушили, когда он зашел в консульство Саудовской Аравии.