PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Великобритания требует новых санкций ЕС против ГРУ России/

Великобритания требует новых санкций ЕС против ГРУ России

Великобритания проводит переговоры с ЕС о введении новых санкций против российского ГРУ.

санкції

Великобритания требует введения санкций против руководителей Главного управления Генштаба вооруженных сил РФ.

Об этом сообщает The Times.

Как пишет издание, Великобритания подчеркивает необходимость в течение нескольких недель запретить поездки высокопоставленных российских шпионов и принять замораживание активов.

Читайте: Отравление Скрипаля: Новичок мог убить 4 тыс. человек

Санкционный список, скорее всего, появится в следующем месяце.

К слову, этот список может стать официальным подтверждением двух главных подозреваемых Александра Мишкина и Анатолия Чепиги.

Сейчас в официальных документах они упоминаются как Александр Петров и Руслан Баширов.

Ранее Факты ICTV писали, что известно о подозреваемых в отравлении Скрипалей.

Фото: Skypixel/Dreamstime.com

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка