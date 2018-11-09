Великобритания проводит переговоры с ЕС о введении новых санкций против российского ГРУ.
Великобритания требует введения санкций против руководителей Главного управления Генштаба вооруженных сил РФ.
Об этом сообщает The Times.
Как пишет издание, Великобритания подчеркивает необходимость в течение нескольких недель запретить поездки высокопоставленных российских шпионов и принять замораживание активов.
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Санкционный список, скорее всего, появится в следующем месяце.
К слову, этот список может стать официальным подтверждением двух главных подозреваемых Александра Мишкина и Анатолия Чепиги.
Сейчас в официальных документах они упоминаются как Александр Петров и Руслан Баширов.
Ранее Факты ICTV писали, что известно о подозреваемых в отравлении Скрипалей.
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