Великобритания проводит переговоры с ЕС о введении новых санкций против российского ГРУ.

Великобритания требует введения санкций против руководителей Главного управления Генштаба вооруженных сил РФ.

Об этом сообщает The Times.

Как пишет издание, Великобритания подчеркивает необходимость в течение нескольких недель запретить поездки высокопоставленных российских шпионов и принять замораживание активов.

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Санкционный список, скорее всего, появится в следующем месяце.

К слову, этот список может стать официальным подтверждением двух главных подозреваемых Александра Мишкина и Анатолия Чепиги.

Сейчас в официальных документах они упоминаются как Александр Петров и Руслан Баширов.

Ранее Факты ICTV писали, что известно о подозреваемых в отравлении Скрипалей.

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