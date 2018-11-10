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Мы передали записи. Эрдоган рассказал об убийцах Хашкаджи

Власти Турции передали США, Франции, Германии, Великобритании и Саудовской Аравии аудиозаписи убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Интерфакс-Украина.

– Мы передали записи. Мы передали их Саудовской Аравии, передали Вашингтону, немцам и французам, а также британцам. Они знают все (о подробностях убийства журналиста – Ред.), поскольку они слушали записанные диалоги и все, что есть на записях, – говорит он.

Также Эрдоган добавил, что Саудовская Аравия владеет информацией об убийцах журналиста. Он утверждает, что они среди группы из 15 или 18 человек, которые прилетели в Турцию накануне случившегося.

– Несомненно, убийцы журналиста – среди тех 15 или 18 человек, и нет необходимости искать их где-то еще, – подчеркнул президент Турции.

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Напомним, что Джамаль Хашкаджи исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако спустя 18 дней признал, что журналист был убит во время “драки”.

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