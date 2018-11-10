В Иордании произошло наводнение из-за ливневых дождей, в результате которого погибло 12 человек.
Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на местные власти, передает Интерфакс-Украина.
Кроме того, несколько человек считаются пропавшими без вести.
Ливень и сильный ветер обрушились на регион Персидского залива. Стихия затронула город Петра на юге Иордании, который пользуется популярностью среди туристов.
Из Петры и других городов проводится эвакуация туристов и местных жителей. Многие из последних установили палатки в безопасных районах.
#Jordan At least 4 people killed in flooding across the kingdom pic.twitter.com/PGntu3KFJE
— Guy Elster (@guyelster) 9 ноября 2018 г.
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К слову, в конце октября российский город Туапсе “ушел под воду” после сильного ливня. Из-за подтоплений местные власти ввели режим ЧС, были эвакуированы жители.
ВИДЕО: Guy Elster/twitter