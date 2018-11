Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на местные власти, передает Интерфакс-Украина.

Кроме того, несколько человек считаются пропавшими без вести.

Ливень и сильный ветер обрушились на регион Персидского залива. Стихия затронула город Петра на юге Иордании, который пользуется популярностью среди туристов.

Из Петры и других городов проводится эвакуация туристов и местных жителей. Многие из последних установили палатки в безопасных районах.

#Jordan At least 4 people killed in flooding across the kingdom pic.twitter.com/PGntu3KFJE

— Guy Elster (@guyelster) 9 ноября 2018 г.