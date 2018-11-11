В Германии Федеральное ведомство уголовной полиции раскрыло группу военных бундесвера и бойцов спецназа, которые планировали убийства политиков.
Преступники планировали собрать всех потенциальных жертв в одном месте с дальнейшей их ликвидацией, сообщает Focus.
Правоохранители установили, что участники группировки создали хранилища для оружия и топлива.
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Среди целей преступников были: глава фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Бартч, глава МИД Хайко Маас, экс-президент Йоахим Гаук.
В преступной группировке состояли около 200 человек с неонацистскими взглядами. Все они принадлежали к United.
Ранее Факты ICTV писали, что в Германии медбрат Нильс Хегель признался в убийстве 100 пациентов, вводя смертельные дозы лекарств.
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