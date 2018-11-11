В Германии Федеральное ведомство уголовной полиции раскрыло группу военных бундесвера и бойцов спецназа, которые планировали убийства политиков.

Преступники планировали собрать всех потенциальных жертв в одном месте с дальнейшей их ликвидацией, сообщает Focus.

Правоохранители установили, что участники группировки создали хранилища для оружия и топлива.

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Среди целей преступников были: глава фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Бартч, глава МИД Хайко Маас, экс-президент Йоахим Гаук.

В преступной группировке состояли около 200 человек с неонацистскими взглядами. Все они принадлежали к United.

Ранее Факты ICTV писали, что в Германии медбрат Нильс Хегель признался в убийстве 100 пациентов, вводя смертельные дозы лекарств.

Фото: Tobias Arhelger | Dreamstime.com