Михаил Ефремов нарвался на критику из-за своего интервью, в котором рассказал, как для его поколения заканчивалась советская эпоха.

Михаил Ефремов в одном из последних интервью рассказал, как для него закончился “коммунистический морок”. Такое словосочетание подобрал российский актер, когда говорил о времени в СССР, в котором властью был запрещен западный кинематограф, пишет НВ.

Именно мировое кино, которое начало тогда появляться, по словам Ефремова, помогло его поколению спокойно пережить “конец коммунизма”.

Продолжая тему, актер заявил, что современная Россия сейчас переживает не “коммунистический морок, а имперский”:

– Это фантомные боли.

Реакция в России и кто стал на защиту Ефремова

Реакция не заставила себя ждать. В частности, член экспертного совета по развитию информационного общества при Государственной думе РФ Вадим Манукян призвал лишить Ефремова звания заслуженного артиста России.

Также на пропагандистском телеканале Россия24 вышел целый сюжет на эту тему.

Читайте: В Питере арестовали активиста за сравнение Соловьева и Штрайхера

К слову, Ефремов не остался без поддержки. На его сторону стали актриса Лия Ахеджакова, музыкант Андрей Макаревич, сценарист Александр Невзоров и другие известные в России личности. Сам актер заявил, что ему “по барабану”, что кто-то хочет его лишить звания заслуженного артиста.

Напомним, ранее Ефремова травили после интервью известному YouTube-журналисту Юрию Дудю. Тогда актер предложил Кремлю отдать Украине мост в Крым, чтобы украинцы простили РФ аннексию полуострова.