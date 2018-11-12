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Факти / Світ / Росія / Військовий злочинець: у Пермі до стовпа прив'язали опудало Путіна/

Военный преступник: в Перми к столбу привязали чучело Путина

Манекен, одетый в тюремную робу и с лицом Владимира Путина, неизвестные привязали к столбу в Перми.

11 ноября жители российской Перми могли наблюдать необычную “инсталляцию”, главным героем которой стал президент России Владимир Путин.

Неизвестные взяли манекен, одели его в тюремную робу заключенного и привязали к столбу. Чтобы было понятно, кому адресовано “послание”, чучелу приделали фотографию российского лидера вместо лица, пишет 59.ru. На ней также красовалась надпись: “Лжец”.

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Кроме этого, на груди “Путина” была еще одна надпись  – “военный преступник Пыня В. В.” Так в России молодежь уничижительно называет своего президента.

Фото: 59.ru

Напомним, в Лондоне неизвестные “поблагодарили” Путина за реализацию Brexit.

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