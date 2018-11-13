Американским аналитикам удалось найти место расположение в КНДР 13 ракетных баз, которые скрыл Пхеньян.

Об этом сообщает Радио Свобода.

По информации издания, на базах могут храниться ракеты, которые способны нести ядерный заряд.

Эксперты из Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне сообщили, что всего таких баз может быть 20.

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По их мнению, власти КНДР собирались скрыть эти объекты от международных наблюдателей, которые должны будут проконтролировать ядерное разоружение страны, согласованное в июне на саммите между США и Северной Кореи.

К слову, разведка США получила данные о том, что КНДР продолжает производить новые межконтинентальные баллистические ракеты.