Алексея Навального не выпускают за границу на заседание ЕСПЧ, где огласят вердикт по его делу.

Алексей Навальный – невыездной из России. Об этом сам оппозиционер узнал, когда прибыл в аэропорт. По словам Навального, он собирался вылететь на заседание Европейского суда по правам человека в Страсбурге.

Там должно было состояться заседание по делу оппозиционера, к тому же на нем ожидалось объявление вердикта.

Навальный посетовал, что пограничники “развернули” его из-за “некоего письма”. Объяснить причину запрета на выезд ему отказались.

Пограничники сообщают, что выезд из России мне закрыт. Есть некое письмо, что выезжать запрещено, но объяснений почему – нет. — Alexey Navalny (@navalny) 13 ноября 2018 г.

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Отметим, что ЕСПЧ рассматривает 7 исков Навального, в которых он оспаривает свои задержания в Москве.

Напомним, 27 августа Тверской суд Москвы арестовал Алексея Навального на 30 суток.