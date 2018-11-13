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Навальному запретили покидать Россию

Алексея Навального не выпускают за границу на заседание ЕСПЧ, где огласят вердикт по его делу.

Алексей Навальный – невыездной из России. Об этом сам оппозиционер узнал, когда прибыл в аэропорт. По словам Навального, он собирался вылететь на заседание Европейского суда по правам человека в Страсбурге.

Там должно было состояться заседание по делу оппозиционера, к тому же на нем ожидалось объявление вердикта.

Навальный посетовал, что пограничники “развернули” его из-за “некоего письма”. Объяснить причину запрета на выезд ему отказались.

Читайте: Навальному грозит новый арест – задержали на выходе из спецприемника

Отметим, что ЕСПЧ рассматривает 7 исков Навального, в которых он оспаривает свои задержания в Москве.

Напомним, 27 августа Тверской суд Москвы арестовал Алексея Навального на 30 суток.

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